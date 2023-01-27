Для передачи этих боеприпасов требуется согласие Германии, где они производились.

Эстония решила передать Украине кассетные боеприпасы, которые попросила наша страна. Однако для этого Германия должна разрешить их реэкспорт. Таллин обратился к Берлину с соответствующим запросом.

"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между Вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу здесь проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", – рассказал ERR министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Отмечается, что в распоряжении эстонских Сил обороны есть кассетные боеприпасы немецкого производства с 90-х годов. Сама же Германия отказалась от производства и использования таких снарядов.

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Кассетные боеприпасы считаются особенно опасными для гражданского населения. Элементы этих неразорвавшихся снарядов превращаются, по сути, в мину. В мире уже почти 15 лет действует международная конвенция, запрещающая применение и передачу кассетных боеприпасов. Однако Украина, Эстония, а также РФ не присоединились к этой конвенции. Кроме того, это соглашение не подписывали, в частности, Соединенные Штаты, Китай и Израиль.

Война в Украине: помощь от Эстонии

23 января стало известно, что Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы. Таким образом страна хочет создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне с РФ.

В четверг, 19 января, правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на сумму 113 миллионов евро. Этот пакет помощи станет крупнейшим переданным страной за время полномасштабной войны.

В декабре 2022 года страна утвердила новый пакет военной помощи для ВСУ с поставками средств, которые запрашивал Киев. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения.

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