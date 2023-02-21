Украинцы пообещала партнерам победить российскую орду на поле боя и подчеркнули, что их оружие имеет особое значение на таких горячих участках фронта как Бахмут.

Украинские разведчики выразили искреннюю благодарность иностранным партнерам, в частности, американцам за военную помощь и вооружение, которое помогает ВСУ противостоять российской агрессии на фронте.

В честь этого сотрудники ГУР МО Украины посвятили им отдельный ролик, в котором показали, как удачно ВСУ используют иностранное вооружение и технику. Также там пообещали одержать победу над россиянами поле боя.

"Американское оружие в руках украинских воинов стало мечом возмездия и несокрушимой обороны крепости Бахмут и всего фронта освободительной войны. Сотрудники ГУР МО Украины искренне благодарят друзьям из США и партнерам по всему миру, которые помогают Украине бороться за свободу всей Европы и побеждать российскую орду на поле боя!", - говорится в сообщении.

Новая военная помощь со стороны США

Ранее сообщалось, что США могут дать Украине новое оружие из-за опасений повторного наступления РФ в годовщину с начала полномасштабного вторжения в Украину. Военное руководство Украины также предупреждают, что ждет эскалации со стороны войск РФ в период 22-24 февраля.

На фоне таких опасений глава США Джо Байден сделал, по оценкам Белого дома, "беспрецедентный визит" и посетил 20 февраля Киев.

В рамках своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

Уже вечером стало известно, что Вашингтон объявил о военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. Она охватывает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок. Также Байден озвучил, что Украина должна получить более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.