Норвегия стала первой страной в мире, которая начала эксплуатацию истребителей F-35 на биотопливе. Об этом со ссылкой на заявление норвежского Минобороны сообщает Defense Express.
Если говорить точнее, то речь идет о так называемом SAF (Sustainable Aviation Fuel), которое содержит 40% биотоплива. Первые полеты с ним провели 14 января.
Несмотря на то, что истребители отвечают за примерно треть от всех выбросов диоксида углерода в норвежском оборонном секторе, со стороны инициатива выглядит как странная шутка.
А сама Норвегия кажется страной, в которой забота об экологии победила здравый смысл - тем более, что Норвегия является лидером в Европе по объему добычи нефти.
Но на самом деле это решение связано не только с заботой об экологии.
"Речь идет также о технологическом развитии и оперативной готовности. Местное производство устойчивого авиационного топлива может снизить нашу зависимость от длинных цепочек поставок", - цитирует Defense Express слова норвежского министра обороны Бьорна Арильда Грэма.
Специалисты считают, что в условиях военных действий доступ к "традиционному" топливу может будет ограничен, так что для поддержания боевой готовности F-35 придется использовать альтернативные подходы.
Истребитель F-35 - что известно
F-35 является малозаметным истребителем пятого поколения, разработанным американской компанией Lockheed Martin.
Разработали три варианта самолета - для Воздушных сил США, для американского Корпуса морской пехоты и ВМС Великобритании, а также для ВМС США. На сегодня построили более 1000 самолетов F-35 различных модификаций.
Напомним, во время недавней массированной атаки россиян по территории Украины в НАТО впервые задействовали норвежские F-35, дислоцированные в Польше.
А ранее Маск резко раскритиковал F-35. По мнению предпринимателя, вместо него США должны делать ставку на беспилотные истребители.