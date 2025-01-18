Специалисты говорят, что это решение обусловлено, в частности, прагматическими соображениями.

Норвегия стала первой страной в мире, которая начала эксплуатацию истребителей F-35 на биотопливе. Об этом со ссылкой на заявление норвежского Минобороны сообщает Defense Express.

Если говорить точнее, то речь идет о так называемом SAF (Sustainable Aviation Fuel), которое содержит 40% биотоплива. Первые полеты с ним провели 14 января.

Несмотря на то, что истребители отвечают за примерно треть от всех выбросов диоксида углерода в норвежском оборонном секторе, со стороны инициатива выглядит как странная шутка.

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А сама Норвегия кажется страной, в которой забота об экологии победила здравый смысл - тем более, что Норвегия является лидером в Европе по объему добычи нефти.

Но на самом деле это решение связано не только с заботой об экологии.

"Речь идет также о технологическом развитии и оперативной готовности. Местное производство устойчивого авиационного топлива может снизить нашу зависимость от длинных цепочек поставок", - цитирует Defense Express слова норвежского министра обороны Бьорна Арильда Грэма.

Специалисты считают, что в условиях военных действий доступ к "традиционному" топливу может будет ограничен, так что для поддержания боевой готовности F-35 придется использовать альтернативные подходы.

Истребитель F-35 - что известно

F-35 является малозаметным истребителем пятого поколения, разработанным американской компанией Lockheed Martin.

Разработали три варианта самолета - для Воздушных сил США, для американского Корпуса морской пехоты и ВМС Великобритании, а также для ВМС США. На сегодня построили более 1000 самолетов F-35 различных модификаций.

Напомним, во время недавней массированной атаки россиян по территории Украины в НАТО впервые задействовали норвежские F-35, дислоцированные в Польше.

А ранее Маск резко раскритиковал F-35. По мнению предпринимателя, вместо него США должны делать ставку на беспилотные истребители.

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