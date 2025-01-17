Катерина Черновол

Отмечается, что было задействовано два самолета.

Во время массированной атаки РФ по Украине 15 января 2025 года НАТО впервые задействовало норвежские истребители F-35, дислоцированные в Польше.

Об этом сообщает Командование Военно-воздушных сил НАТО в соцсети Х. Отмечается, что было задействовано два самолета.

"Два норвежских F-35, дислоцированных в Польше, поднялись по тревоге в ответ на массированную атаку воздушных сил РФ. Это первый случай, когда самолеты Норвегии были подняты в воздух для активной противовоздушной обороны польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО", – говорится в сообщении.

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Норвежские истребители в Польше

Норвежские истребители находятся в Польше с декабря 2024 года. Системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35 были развернуты в польском Жешуве. Эти средства должны защитить логистический центр, через который отправляется западная помощь Украине.

Вместе с истребителями и системами ПВО в Польшу также прибыли 100 норвежских военных. Эти силы будут заниматься надзором за безопасностью транспортировки оборудования, которое направляется в Украину через хаб в Жешуве.

Миссия НАТО была развернута с опозданием. Причина заключается в том, что судно Finlandia Seaways, арендованное норвежскими военными для транспортировки оборудования, село на мель в порту Ставангер (Норвегия).

Известно, что продлится эта миссия НАТО до Пасхи.

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