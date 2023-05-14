Вероятно, это был "дружественный огонь" российской ПВО.

Украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным "Karaya" рассказал, что могло стать причиной массового падения российской авиации в Брянской области РФ 13 мая. По его мнению, это был "дружественный огонь".

Такое мнение Ворошилов высказал в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что одна из основных версий со стороны оккупантов заключается в том, что у нас появились самолеты F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" АІМ-120.

"Возможно комплекс "Patriot" передислоцировался на границу их государства - еще одна из версий. Ну и, конечно, как всегда они любят версию об (украинской - УНИАН) ДРГ, которая работала", - отметил он.

Летчик добавил, что сейчас украинские военные начали применять новый тип авиационного вооружения, который получили от Великобритании, вероятно, имея в виду дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.

"Они (русские - УНИАН)... максимально напуганы относительно наших воздушных средств поражения. Их стационарные наземные комплексы противовоздушной обороны постоянно находятся в режиме дежурства... и любую воздушную цель они считают за наш новый вид вооружения. И поэтому они этим напуганы. А взаимодействие у них максимально неорганизованное.... Поэтому я считаю, что это был именно "френдли файер", - заметил Ворошилов.

Он уточнил, что до этого украинские войска уже неоднократно наблюдали, как российская ПВО сбивала свои же воздушные цели и авиацию в зоне боевых действий.

Что произошло в Брянской области

13 мая в Брянской области РФ один за другим упали два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Все пилоты погибли. Российские власти обвинили в этом Украину.

Журналисты сообщили, что сбитые "птички" входили в одну авиагруппу, которая якобы должна была ударить по Черниговской области. Позже сообщили о девяти погибших военных.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя падение двух вертолетов и двух истребителей, заявил, что в России начинается контрСВО.

13 мая 2023 года эксперт озвучил возможную версию "падения" истребителей в Брянской области РФ.

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