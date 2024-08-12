Больше известно об успехах в развитии в области украинских дронов.

Когда говорят об успешных примерах развития собственной выработки оружия в Украине, обычно называют дроны, потому что развитие этой отрасли наиболее заметно. Но в борьбе против врага также успешно используются украинские разработки ракетного вооружения, - отметил в эфире телемарафона военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"У нас применяются не только БПЛА, но и ракетное вооружение. О чем президент Украины ощутимо намекал в публичных выступлениях и Силы обороны Украины тоже намекали на использование отечественного ракетного вооружения для ударов по территории агрессора", - сказал эксперт.

Он добавил, то, что в Украине есть собственное вооружение, какие-то собственные образцы, собственные боеприпасы - это все результат успеха отечественной оборонной промышленности.

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"Просто о дронах у нас говорят чаще всего, но ведь не одними дронами, к счастью, наша армия обходится", - акцентировал Киричевский.

По словам эксперта, больше всего в публичном пространстве известно об украинской разработке - ракете "Нептун". Однако, если в медиа упоминается только одно изделие, то это не означает, что программа может быть ограничена только одним им.

"Просто цивилизованные люди не хвастаются своими ракетами налево и направо, как это делают россияне. А здесь как раз, скажем так, фактор таинственности относительно тех или иных ракетных программ, он все равно добавляет дополнительных баллов к факторам сдерживания. Как раз так и делают страны Запада, Израиль, Тайвань. Об их ракетных арсеналах очень мало данных и это сдерживает потенциальных агрессоров. Потому что не известно, может окажется что-то больше и соответственно прилетит что-то больше",- пояснил Киричевский.

По его мнению, информация об изделиях на базе ракеты "Нептун" появилась потому, что в определенный момент стало невозможно скрывать фактологические данные.

"Потому что как так, у россиян что-то взрывается, на них что-то летит, они постоянно заявляют о сбивании чего-то там, а мы бы все время молчали. Судя по всему, это тот самый успех, который на уровне военно-политического руководства государства было принято целесообразным признать", - добавил эксперт.

Он отметил, что то же касается и развития проекта баллистических ракет "Сапсан". Если об этом не пишут в СМИ, то это не факт того, что этот проект на паузе - возможно все как раз наоборот.

"То, что в медиа может звучать информация только по одному типу ракет, это не означает, что по другому работы не могут вестись. Это означает, что цивилизованные люди ракетами не машут. Когда первые рецензии от россиян придут, что по ним прилетело что-то до сих пор им неизвестное, тогда возможно будет повод говорить о том, работает проект или не работает", - акцентировал Киричевский.

Он добавил, с другой стороны, если смотреть по спутниковым снимкам, например, ударов по российским аэродром "Морозовск" и "Липецк".

"Как-то слишком мощно у россиян там склады взорвались, как-то не очень похоже на результаты предыдущие применения беспилотников. Я не уверен, что их там могли применять, но слишком сильно там все рвануло, даже как на пролет нескольких беспилотников. Что-то там не то. Но, лучше всего дальше оставить три точки или сделать вид, что у нас ничего не происходит", - резюмировал Киричевский.

Развитие украинского вооружения

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего вечернего обращения сказал, что по итогам года Украина изготовит более миллиона дронов, а за июль месяц украинские Силы обороны применили больше дронов, чем враг. Также украинский лидер сообщил, что принято решение увеличить финансирование ракетной программы для наращивания выпуска ракет отечественного производства.

С начала полномасштабной войны в Украине, Силы обороны успешно используют украинскую разработку Р-360 "Нептун". А Румыния даже заинтересована сотрудничать в сфере по разработке украинских противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по примеру других стран Европы.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что для эффективной борьбы с российской авиацией и нанесения ударов по вражеским аэродромам, Украина может работать над комплексом "Сапсан" (в экспортном варианте "Гром-2"). Он разрабатывался еще до начала полномасштабного вторжения РФ и уникален тем, что может быть использован для запуска ракет по наземным целям, как система ПВО и даже для запуска противокорабельных ракет.

Напомним, что в ночь на 9 августа на российском военном аэродроме "Липецк" прогремели мощные взрывы. Генштаб ВСУ подтвердил успешную атаку, в результате чего были поражены вражеские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов в районе аэропорта. После взрывов наблюдалась многократная детонация.

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