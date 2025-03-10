Новый дрон имеет необычную систему управления.

Украинский дрон-камикадзе UAS SETH впервые был показан только в декабре 2024 года, но он уже уничтожает российских оккупантов на поле боя. Этот БПЛА имеет одно важное отличие от других беспилотников своего класса, пишет Defense Express.

Отмечается, что UAS SETH использовали бойцы из 12-й бригады специального назначения "Азов". Они опубликовали видео с использованием дрона на Торецком направлении.

В издании поделились, что UAS SETH является полностью автоматизированным БПЛА. Оператор задает точку, в которую должен лететь дрон, с помощью курсора. Такое управление нивелирует зависимость использования беспилотника от мастерства оператора.

Видео дня

Журналисты обратили внимание на то, что внешне новый дрон похож на Shahed-136, ASN-301, Chien Hsiang, IAI Harpy и ARD-10. Реальные размеры нового дрона значительно меньше, чем у "Шахеда", так как его возможно держать в руках.

В издании подчеркнули, что UAS SETH является барражирующим боеприпасом. Он способен поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров.

Кроме того, UAS SETH оснащен электромотором, что делает дрон менее заметным для врага в тепловом и акустическом диапазонах. Вероятно, беспилотник оснащен помехозащищенным приемником сигналов спутниковой навигации, о чем говорят два гнезда для антенн связи, рассказали в издании.

Журналисты считают, что UAS SETH может быть предназначен для поражения легкобронированной техники, артиллерийских систем, РСЗО и ЗРК.

Украинские дроны - другие новости

Ранее в ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike. Воины уже атакуют российских оккупантов модифицированными дронами-бомбардировщиками.

Кроме того, в Минобороны рассказали о беспилотных авиационных комплексах NORD украинского производства. Они могут развивать скорость до 150 километров в час.

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