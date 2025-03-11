Российская столица не подвергалась серьезным атакам уже достаточно длительное время.

Жители Москвы удивлены тем, что так много украинских беспилотников смогли прорваться в российскую столицу этой ночью. Об этом сообщает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

"Это была самая большая атака украинских беспилотников на российскую столицу с начала войны", - говорит он.

По словам Беннетта, москвичи были полны "смесью шока и удивления".

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"Один человек сказал, что не может поверить, что столько беспилотников было запущено и дошло так далеко. Другой сказал, что они не могут дождаться, когда все это закончится, что они молятся, чтобы этот конфликт завершился", - говорит журналист.

Атака украинских дронов на Москву

Как писал УНИАН, в России заявили о массовой атаке беспилотников сразу в нескольких регионах. В частности российские власти заявили о сбитии в Московской области 73 беспилотников.

По данным россиян, один из дронов попал в жилой дом в подмосковном Раменском. Там повреждены по меньшей мере семь квартир с 19 по 22 этажи. Также беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Видном. Ударной волной выбило стекла на последних этажах здания. Позже в сети распространились кадры попадания дрона в многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

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