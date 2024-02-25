Президент поблагодарил Великобританию за это оружие.

Великобритания предоставляла Украине ракеты Storm Shadow в большом количестве, и они были успешно применены на поле боя. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Никаких секретов нет, что Соединенное Королевство нам предоставляло Storm Shadow, и мы их применяли, и применяли в большом количестве. Мы очень благодарны Риши (Сунаку, премьер-министру Великобритании - ред.), команде его, обществу Британии", - сказал Зеленский.

Применение дальнобойных ракет в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в начале российского вторжения в Украину Запад не решался давать Украине оружие, но постепенно ситуация в этом плане прогрессирует. В частности, Украина получает от Запада передовые системы ПВО (NASAMS и Patriot) и крылатые ракеты (Storm Shadow и Scalp).

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В Воздушных силах ранее сообщали, что российская противовоздушная оборона в Крыму не может справиться с ракетами западного производства, которые получила и использует Украина, в частности ракетами SCALP/Storm Shadow.

При этом россияне неоднократно придумывали, что якобы им удавалось сбивать ракеты Storm Shadow одновременно в большом количестве.

Сейчас Украина стремится получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии, однако этот вопрос постоянно откладывается.

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