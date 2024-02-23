Столтенберг объяснил ситуацию с западной военной помощью Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в начале российского вторжения в Украину Запад не решался давать Украине оружие, но постепенно ситуация в этом плане прогрессирует. Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".

Так, журналистка попросила его прокомментировать тезис о том, что Запад дает Украине оружие лишь в том количестве, которого достаточно, чтобы обороняться, но недостаточно, чтобы одержать победу в войне.

"Думаю, вы должны признать, что в начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", – заявил Столтенберг в ответ.

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Он напомнил, что со временем Украина начала получать от партнеров не только боеприпасы и артиллерийские системы, но также самую современную бронетехнику – танки Leopard и Abrams, БМП Marder и Bradley. Также генсек указал, что Украина получает от Запада передовые системы ПВО (NASAMS и Patriot) и крылатые ракеты (Storm Shadow и Scalp), а на подходе – истребители F-16.

"Поддержка развивалась по мере того, как развивалась война", – подчеркнул Столтенберг.

Дефицит вооружений у ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, украинская армия испытывает острый дефицит артиллерийских боеприпасов после прекращения поставок американской военной помощи. Корреспонденты британского канала Sky News, побывавшие на Купянском направлении, говорят, что на один украинский выстрел приходится 10 российских. Некоторые солдаты говорят, что боезапаса им хватит на 15 минут активной стрельбы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что Украина смогла бы удержать Авдеевку, если б к настоящему моменту уже имела в своем распоряжении истребители F-16. Он напомнил, что россияне уничтожали Авдеевку волнами авиабомбардировок, вызвав огромные разрушения. Удерживать руины города было невозможно.

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