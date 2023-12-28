Скорее всего, на вооружении Украины находятся ракеты стандарта НАТО с дальнобойностью до 560 км.

Переданные Украине ракеты Storm Shadow имеют гораздо большую дальнобойность, чем ожидалось. Как пишет Bild, об этом заявил генерал бундесвера в отставке и военный эксперт Эрхард Бюлер, комментируя уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии, на территории временно оккупированного Крыма.

Он отметил, что до сих пор считалось, что Украина получила экспортный вариант западной крылатой ракеты Storm Shadow с уменьшенной дальностью — до 250 км. Однако такой дальности было бы недостаточно, чтобы достичь Феодосии из воздушного пространства, контролируемого ВСУ. Это значит, что Украине передали оригинальную версию Storm Shadow, стоящую на вооружении НАТО, дальнобойность которой достигает 560 км.

"Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так. В общем и целом это значит, что Украина имеет крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км", - сказал Бюлер.

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Он подчеркнул, что теперь свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена, так как теперь Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся безопасными, больше таковым считаться не может.

Удар по "Новочеркасску" в Феодосии

Как писал УНИАН, в ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ "Новочеркасск". Сообщалось, что на месте найдены обломки ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

РосСМИ сообщали, что в результате удара 33 члена экипажа пропали без вести, 23 ранены, один погиб. В то же время, по словам пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, на борту БДК "Новочеркасск" во время атаки ВСУ могли находиться около 80 человек. Он пояснил, что организация службы на корабле означает, что там на постах должны быть люди в разных боевых частях – в рубке, на вооружении, на радиоузле. Поэтому, учитывая характер повреждений, погибших россиян значительно больше, чем заявляют оккупационные власти Крыма.

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