Впрочем, очевидцы сообщают, что есть "прилеты" в результате атаки.

В министерстве обороны РФ заявили, что Украина атаковала Крым крылатыми ракетами, но все цели якобы удалось сбить.

Как сообщили в пресс-службе министерства, дежурные средства ПВО в Крыму якобы перехватили аж восемь ракет Storm Shadow.

"30 октября около 13.00 по Москве пресечена попытка атаки "киевского режима" восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки очередными средствами ПВО все ракеты сбиты", - говорится в сообщении.

Атака на Крым 30 октября

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. По свидетельствам очевидцев, "бавовна" посетила Саки и Севастополь.

Как сообщил местный гауляйтер Михаил Развожаев, в Севастополе работала ПВО. В сети появились фото, на которых видно "прилет" в районе Стрелецкой бухты. Сейчас местные паблики идентифицируют, куда попали ракеты.

Впоследствии Развожаев заявил, что над городом якобы сбили две воздушные цели. Впрочем, обломки сбитых ракет якобы упали на территорию школы. Опасность новой атаки сохраняется.

Кроме того, сообщается о попадании по аэродрому в Новофедоровке. Детали уточняются.

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