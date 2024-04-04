Страны также обсуждают совместное производство боеприпасов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Латвии Эвика Силиня обсудили запуск совместного производства 155-мм снарядов и беспилотников для Вооруженных сил Украины.

"Мы обсудили также как придать новый импульс в организации совместного производства снарядов калибра 155-мм в Латвии, или на совместных предприятиях. Уверен скоро мы увидим результаты таких переговоров. Отдельно хочу поблагодарить Латвию за эффективное лидерство в коалиции дронов, где мы ожидаем, что уже в ближайшее время запустим совместное производство беспилотников для нужд ВСУ", – заявил Шмыгаль во время совместной пресс-конференции.

Он подтвердил чрезвычайно высокие характеристики дронов, изготовленных в Латвии, которые очень качественно себя проявляют. По его словам, стороны также договорились, что в этом году очередное количество украинских воинов сможет пройти лечение в Латвии.

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Кроме того, Шмыгаль отметил, что объем военно-технической помощи от Латвии уже превзошли 1% от ВВП страны. По его словам, это чрезвычайное проявление дружбы и солидарности.

Поддержка Украины – последние новости

4 апреля стало известно, что Латвия уже в этом месяце готовит новый пакет военной помощи для Украины, передаст партию дронов и предоставит средства в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны Эстония выделила Украине военную помощь на сумму более чем 520 млн евро. Это составляет примерно 1,4% от эстонского ВВП.

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