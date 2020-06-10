На Харьковщине будущие пилоты вертолетов МВД впервые поднялись в небо (фото, видео)

В прошлом году к Харьковскому Национальному университету внутренних дел присоединили Кременчугский летный колледж для подготовки авиационного персонала подразделений, подчиняющихся МВД.

В Харьковской области сегодня будущие пилоты вертолетов МВД - выпускники Харьковского Национального университета внутренних дел впервые поднялись в небо.

Как передает корреспондент УНИАН, практические занятия сегодня проходят на аэродроме «Коротич» на Харьковщине.

В частности, сегодня шестеро курсантов после 4-х лет изучения теории впервые поднялись в небо на вертолете Ми-2. До этого в течение всего обучения, курсанты Кременчугского летного колледжа Харьковского Национального университета внутренних дел изучали теорию и учились управлять вертолетом на тренажерах.

Последний год они, кроме привычных предметов, изучали правовые дисциплины. После выпуска, новоиспеченные пилоты пойдут служить в Государственную пограничную службу, службу по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардию, или же - в Национальную полицию.

«Я планирую в город Киев в Национальную полицию, чтобы осуществить свою мечту и защищать людей с воздуха, это большая мечта. Это просто космос, нужно каждому попробовать это почувствовать. Мы выполняли контрольное висение, затем выполнили полет по кругу два раза, зашли на посадку. Впечатление - это первое, на что надо обратить внимание. У меня отец бортинженер, а мне хотелось чего-то большего », - рассказал курсант четвертого курса Кременчугского летного колледжа Харьковского Национального университета внутренних дел Иван Вевдюк.

Чтобы выполнять в дальнейшем полеты самостоятельно без инструкторов курсантам надо налетать немало часов, рассказал ректор Харьковского Национального университета внутренних дел Дмитрий Швец.

«После проведения практических занятий по налетам, смогут выполнять самостоятельно полеты. Сегодня ознакомительные полеты будут продолжаться в течение часа для каждого. Им необходимо будет налетать 130 часов для того, чтобы они имели необходимые сертификаты для осуществления полетов », - отметил он.

По словам Швеца, в настоящее время на вооружении МВД есть около 10 вертолетов, однако в ближайшее время должно появиться еще полсотни. «Сегодня важно иметь такую авиационную поддержку, потому что крайне много задач, которые можно выполнить, благодаря вертолетам. Есть соответствующий договор о сотрудничестве с Польской республикой и поэтапно будет осуществляться наполнение авиационного парка системы Министерства внутренних дел. Это более 50, насколько мне известно, вертолетов современных », - отметил ректор.

Как отметил начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов, основные задачи этих пилотов - наблюдение, помощь в задержании злоумышленника, и тому подобное. Именно для этих целей как нельзя лучше подходит вертолет. «Это самая удобная для ведения наблюдения авиационная техника в связи с тем, что он может лететь как со скоростью пешехода, который медленно идет - так и со скоростью, превышающей скорость любой машины, поэтому он может всегда держать в поле зрения любую цель», - говорит Филатов.

Указанные курсанты должны завершить обучение в вузе уже 1 июля, однако и после получения дипломов они продолжат практические занятия, чтобы налетать по 130 часов каждый.

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