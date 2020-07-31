Украинские пограничники тренировались стрелять на острове Змеиный (фото)

Спецназовцы повышали свое мастерство в стрельбе из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового вооружения.

Личный состав пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда отработал практические упражнения с боевой стрельбой на острове Змеиный.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на острове спецназовцы повышали свое мастерство в стрельбе из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового вооружения.

Кроме того сообщается, что более недели назад это подразделение вместе с другими подразделениями Южного регионального управления, корабельно-катерных составом Регионального управления Морской охраны и ВМС участвовало в совместной практической тренировке с проведением боевых стрельб, которая также проходила на острове.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области пройдут антитеррористические учения.

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