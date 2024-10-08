В США на складах находятся буквально тысячи Abrams и странно, что американцы не отправили в Украину танки, которые могут заменить потерянные в боях, отметили журналисты.

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которая 15 месяцев непрерывно участвовала во многих самых кровопролитных боях с россиянами на востоке и в начале сентября отправилась на заслуженный отдых и перезагрузку, возможно, имеет самые "навороченные" американские танки Abrams.

Единственный танковый батальон подразделения был оснащен американскими Abrams модели M-1A1 Situational Awareness 2000-х годов, которые не являются самыми защищенными, однако украинские машины могут быть самыми модифицированными, пишет Forbes, ссылаясь на видео, в котором 47-я бригада показала на учениях уцелевшие машины:

"69-тонные четырехместные М-1 щеголяют блоками реактивной брони американского производства по бокам и блоками реактивной брони украинского производства на башнях в качестве местной решетчатой брони против беспилотников и радиоглушителей, заземляющих дроны".

Журналисты отметили, что улучшения предназначены для борьбы с двумя основными угрозами - противотанковыми ракетами и взрывоопасными беспилотниками. "Реактивная броня взрывается наружу, отклоняя боеголовки ракет. Клеточная броня и глушитель отключают и блокируют взрывоопасные беспилотники", - подчеркивается в материале.

Неизвестно, сколько танков Abrams осталось у 47-й бригады после боев. По сведениям аналитиков Oryx, были уничтожены шесть таких танков, а восемь - повреждены или брошены.

"Странно, что Соединенные Штаты не отправили замену M-1. Те первые 31 Abrams, которые прибыли в Украину год назад, являются единственными Abrams, которые американцы пообещали, несмотря на то, что на складах в Соединенных Штатах находятся буквально тысячи танков", - говорится в статье.

В центре внимания помощь Украине - что уже сообщалось

США пообещали передать Украине десятки танков Abrams. В конце сентября прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что первые американские танки уже находятся на нашей земле и готовятся усилить бригады Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2024-го СМИ писали, что власти Австралии обсуждает с администрацией президента США Джо Байдена возможность отправки в Украину танков Abrams, которые были законсервированы.

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