Также журналисты нашли украинские Ту-95МС, которые в России получили новые названия.

Российские войска эксплуатируют стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала 25 лет назад в качестве погашения задолженности за газ.

Как сообщает проект "Схемы" "Радио Свобода", благодаря анализу серийных номеров из соглашения о передаче самолетов 1999 года и из международных авиареестров удалось выяснить, что по меньшей мере шесть переданных Украиной самолетов Ту-160 сейчас находятся в боевом составе вражеской армии.

В целом журналисты "Схем" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных России. Там им присвоили новые названия:

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"Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"),

"Василий Сенько" ("11"),

"Александр Новиков" ("12"),

"Владимир Судец" ("15"),

"Алексей Плохов" ("16"),

"Андрей Туполев" ("18"),

"Игорь Сикорский" ("22").

Минимум шесть единиц Ту-160 сейчас находятся в боевом составе российской армии.

Кроме того, среди переданных властями Украины самолетов были обнаружены и бомбардировщики Ту-95МС. Сейчас они имеют названия "Красноярск", "Севастополь", "Изборск".

Использование бомбардировщиков в войне РФ против Украины

Российские террористы уже не один раз за последние годы использовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС для атак по Украине. Именно с этих самолетов враг выпускает ракеты Х-101 во время массированных ракетных ударов по Украине.

Примечательно, что Ту-160 использовались довольно редко. Но во время большой атаки 17 ноября РФ задействовала эти самолеты. Они могут запускать ракеты Х-55 советского образца. По словам эксперта Анатолия Храпчинского, с начала полномасштабного вторжения россияне уже использовали эти самолеты для обстрелов территории Украины, впрочем, очень берегли их, потому что понимают, что они имеют ограниченный ресурс.

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