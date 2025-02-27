Он подчеркнул, что Украина должна развивать и увеличивать удары по территории РФ.

Благодаря новым разработкам Украина сделала мощный шаг в вопросе уменьшения военного потенциала Российской Федерации.

Об этом в интервью Radio NV сказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский. Он отметил, что в последнее время были представлены разработки, которые позволяют проводить успешные комбинированные атаки по российской территории.

По его словам, реактивную тягу Украина использовала еще в прошлом году, однако из соображений безопасности тогда не распространяли много количественных характеристик:

Видео дня

"Мы получили возможность строить большое количество ударных дронов. У нас есть, например, беспилотные авиационные комплексы, которые разведывательные, но при этом могут ослепить любую РЛС за счет определенной полезной нагрузки под крылом".

Главными задачами Украины эксперт считает разрушение логистики и удары по ключевым предприятиям России. По его данным, уже существенно повреждено или выведено из строя более 20 предприятий оккупантов, это существенно влияет на экономические возможности России.

"Мы можем на глубину до 3 тысяч километров донести около 250 килограммов. И это круто. Для сравнения, украинская ракета "Трембита", которая работает на глубину до 140 километров, стоит 15 тысяч долларов, а ракета к системе HIMARS, которая работает тоже до 140 километров, стоит 163 тысячи долларов. То есть разница в 10 раз. Понятно, что меньше полезная нагрузка, но она не сложная в изготовлении и это позволит нам быстро ее масштабировать и работать по вражеским целям более активно", - подчеркнул Храпчинский.

Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, Украина наращивает удары по российским объектам, которые задействованы в поддержке военной агрессии. Недавние поражения были зафиксированы в Краснодарском крае, Рязанской области и оккупированном Крыму.

В ночь на 26 февраля Украина атаковала Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. На объекте прогремело не менее 40 взрывов и возник пожар, сообщалось о повреждении нефтеперерабатывающего оборудования. На оккупированном полуострове под ударом оказались аэродромы "Саки" и "Кача".

Ночью 24 февраля украинские беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Ильский НПЗ и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская". А 17 февраля в районе Ильского НПЗ также прозвучало не менее 20 взрывов.

Вас также могут заинтересовать новости: