По словам капитана 1 ранга запаса, сбить эту ракету будет сложно из-за ряда параметров.

Новая украинская ракета "Пекло" будет максимально незаметной для противника и сбить ее будет нелегко.

Об этом сказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире телемарафона.

Он отметил, что, как ракетчик по специальности, может назвать "Пекло" и дроном и ракетой.

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"Любая ракета является дроном, потому что это беспилотная система, но не каждый дрон может быть ракетой", - пояснил эксперт.

По его словам, о "Пекле" все же стоит говорить как о классической крылатой ракете.

"Она, скорее всего, запускается с самолета, у нее нет стартового двигателя, поэтому подвешивается под крыло самолета и уже на определенной начальной скорости запускается ее реактивный двигатель и она отделяется от самолета и начинает свое движение. Это классическая крылатая ракета, относительно простой конструкции", - отметил Рыженко.

Он не исключает, что эта ракета может запускаться с наземной платформы, потому что самолетов в Украине не так много. При этом Рыженко добавил, что у этой ракеты есть реактивный двигатель, который дает большую скорость, чем у дронов с винтовыми двигателями.

"Ее дальность достаточно большая - 700 км. Это очень серьезная дальность. Ракета дозвуковая, но ее габариты и высота полета позволяют выполнять задачи - достигать цели и быть максимально незамеченной для противника. На ее борту стоит аппаратура, которая позволяет обнаружить излучение РЭБ противника", - сказал эксперт.

Рыженко отмечает, что самыми опасными средствами, которые могут сбивать эту ракету, являются, в частности, "Панцирь" и другие российские системы ЗРК.

"Сбить ее теоретически возможно, но сложно, потому что профиль полета не позволяет ее обнаружить на расстоянии более 13-17 км, потому что она летит на небольшой высоте и времени для реакции на нее остается достаточно мало", - добавил эксперт.

Он отметил, что сейчас есть предположение, что в ракете есть 100 кг взрывчатки.

Ракета "Пекло" - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине началось серийное производство новой украинской крылатой ракеты "Пекло".

По данным источников "Экономической правды", компания-производитель изготовила за последние три месяца около 100 ракет и сейчас наращивает возможности производства.

Сообщается, что контракты с производителем заключают те же подразделения, которые используют дальнобойные БПЛА. Цену одной ракеты не разглашают.

Разработчик отметил, что "Пекло" на 70% состоит из отечественных компонентов, которые производят государственные и частные компании. Ракета может использовать различные двигатели, что делает производство более гибким.

Ракета получила как минимум два способа наведения - инерциальное и GPS. Размер боевой части "Пекла" сопоставим с размером БЧ обычного дальнобойного дрона (ориентировочно 50 кг).

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