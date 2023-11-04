Потери России с каждым днем растут.

По верифицированным данным, Вооруженные силы Украины уничтожили, как минимум, одну российскую БМПТ "Терминатор-2" (боевая машина поддержки танков) и повредили две единицы такой техники россиян, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Не верифицированных сообщений больше", - отметил он.

При этом он опубликовал скриншот видео СБУ. И написал о том, как группа БМПТ "Терминатор-2" попала под артиллерийский обстрел в конце мая 2022, сразу по прибытию на линию боевого столкновения в зоне боевых действий.

Видео дня

"Отдельно стоит отметить, что у БМПТ "Терминатор-2" очень хорошая броня, и это ее основное и, возможно, единственное достоинство. По сути, если говорить о всей номенклатуре российской техники, она наилучшим образом бронирована, после БМО-Т", - написал эксперт.

При этом Коваленко добавил, что после удара, о котором он пишет, явно боевой модуль БМПТ "Терминатор-2" будет требовать глубокого и длительного ремонта и в ближайшее время не будет "функционабелен".

Потери РФ в Украине на 4 ноября

Напомним, потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения уже составляют не менее 304 тысячи человек личного состава.

Также, российские войска потеряли в Украине на полях боев не менее: 5276 - танков, 9939 - боевых бронированных машин, 7363 - артиллерийских систем, 861 - реактивную систему залпового огня, 568 - средств противовоздушной обороны.

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