С начала года военным поставили уже более 300 танков и бронетранспортеров

В настоящее время идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны уже в рамках нового ГОЗ.

Предприятия бронетанкового дивизиона ГК «Укроборонпром» передали Министерству обороны более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники в течение января-мая 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома» со ссылкой на заместителя генерального директора по производству Игоря Фоменко.

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«В целом за первый квартал 2020 года предприятия, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники «Укроборонпрома», выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это рост примерно в 2,5 раза», - отметил Фоменко.

По его словам, наибольший рост производства продукции продемонстрировали Киевский бронетанковый завод, Завод им. Малышева и Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.Морозова.

В частности, в январе-апреле 2020 года объем товарного выпуска продукции на Киевском бронетанковом заводе составил 406 млн грн, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Министерству обороны в январе 25 отремонтированных танков Т-72, в марте - 6 капитально отремонтированных Т-72 и в мае - 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

Объем товарного выпуска на Заводе им. Малышева за этот период составил 301 млн грн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего в текущем году на заводе им. Малышева изготовлено 26 танковых двигателей: в январе - 6, в феврале и марте - по 1.

На ГП «ХКБМ» объем товарного выпуска составил 391 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали МОУ: в январе - 4 бронетраспортера БТР-4Е, в феврале - 3, в марте - 4 и в апреле - 5 бронемашин, соответственно.

«Сейчас идет подписание новых договоров бронетанковыми предприятиями Концерна с Министерством обороны Украины уже в рамках нового ГОЗ», - отметил Фоменко.

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