Штаты передадут Украине другую версию этого танка.

Соединенные Штаты Америки смогут ускорить передачу Украине танков Abrams. Вместо версии М1А2 будут отправлены танки M1A1, которые планируют доставить уже к осени 2023 года.

Как напомнил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер, в январе 2023 года Штаты анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. Тогда официальные лица подтвердили, что речь идет о версии М1А2.

"Однако после того, как мы сделали это заявление, мы были привержены изучению вариантов поставки бронетехники как можно быстрее. И после изучения и анализа того, как лучше это сделать, Пентагон в тесной координации с Украиной принял решение предоставить вариант танка Abrams M1A1", – подчеркнул Райдер.

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По словам представителя американского оборонного ведомства, это поможет ускорить сроки поставок танков и позволит "предоставить такой важный потенциал Украине уже к осени этого года".

Кроме того, Украина получит "возможности, очень похожие на M1A2, которые включают улучшенную броню, 120-мм пушку и крупнокалиберный пулемет".

Вооружение для Украины: последние новости

Соединенные Штаты передадут Украине комплексы ПВО Patriot раньше, чем было запланировано. Уже в ближайшие дни украинские военные закончат обучение работе с этими системами в США, после чего пройдут подготовку в Европе на американской и голландско-немецкой системах.

Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2. В поставку техники также вошли четыре вспомогательные машины. Кроме того, Норвегия выделяет средства на боеприпасы и запасные части.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна уже отправила в Украину БМП Marder. Когда именно они прибудут, пока неизвестно.

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