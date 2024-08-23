Эксперты отмечают "большую изобретательность" украинцев в придумывании способов защиты от беспилотников на поле боя.

США начиная с осени 2023 года начали поставки танков Abrams в Украину, передав в общей сложности 31 танк. Эти танки считаются одними из лучших в мире, но США передали их без крайне важного компонента защиты, из-за чего украинцам пришлось самим их модернизировать.

Как пишет Business Insider, США отправили в Украину старые модели танков, без модернизации брони. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, понижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.

"Броня из обедненного урана, которую используют американцы, является совершенно секретной, и последнее, чего они хотят, — чтобы она попала в руки россиян", - отметил Николас Драммонд, бывший офицер британской армии. Видео дня

Однако во время боевых действий танки и боевые машины часто становятся целью артиллерии и беспилотников, и в отсутствие современной брони Украине нужно придумать свои собственные решения. В ВСУ уже заявляли, что броня, которой оснащены танки Abrams, "недостаточна" при такой интенсивности атак.

Издание отмечает, что Украина изготовила защитные экраны для Abrams и для боевых машин пехоты Bradley. И, как отмечает полковник Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании, эти нововведения "очень, очень простые, но весьма эффективные".

По его словам, дополнительная защита танкам Abrams необходима, потому что "американцы сняли часть секретной брони", и сделали их "более уязвимыми для прямого огня".

Беспилотники повлияли на уязвимость танков

Решетчатая броня стала необходимой, поскольку на многих западных и российских танках, даже с более новыми улучшениями брони, защита сверху намного тоньше, чем в других местах на корпусе танка.

Как отмечает Бреттон-Гордон, Abrams был специально спроектирован и построен для борьбы с советскими танками, а не для уклонения от воздушных угроз.

"Никто не ожидал нападения сверху, поэтому они так уязвимы", - говорит он.

Он сказал, что уязвимость танков теперь изменилась, поскольку беспилотники могут атаковать напрямую или сбрасывать ручные гранаты — из-за чего российские танки взрывались, часто из-за того, что боеприпасы внутри взрывались. Западные танки, такие как американский Abrams, имеют лучшую конструкцию, чтобы предотвратить это, но у машин все еще есть уязвимости.

Танки также сталкиваются с угрозой артиллерии и противотанковых управляемых ракет, что делает боевое пространство для них еще более опасным.

Де Бреттон-Гордон также отметил, что если бы у ВСУ было больше танков Abrams и Challenger, "они бы использовали их по-другому". Но вместо этого "капельная поддержка" заставляет украинцев "сражаться, держа одну руку за спиной".

Эксперт похвалил украинцев за "большую изобретательность" в придумывании способов защиты от беспилотников на поле боя и отметил, что западные военные следят за Украиной, чтобы понять, чему они смогут научиться.

Танки Abrams в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams, которыми оснастили один батальон 47-й механизированной бригады ВСУ. Воины вели оборонительную кампанию к западу от руин Авдеевки. Отмечалось, что за несколько месяцев тяжелых боев бригада потеряла до восьми танков, в основном из-за российских беспилотников.

Как отмечали аналитики, антидроновая защита стала для военной техники на фронте обычным явлением. Танки часто оснащаются большими сварными "клетками", которые не позволяют взорвавшимся дронам вывести их из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: