США начиная с осени 2023 года начали поставки танков Abrams в Украину, передав в общей сложности 31 танк. Эти танки считаются одними из лучших в мире, но США передали их без крайне важного компонента защиты, из-за чего украинцам пришлось самим их модернизировать.
Как пишет Business Insider, США отправили в Украину старые модели танков, без модернизации брони. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, понижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.
"Броня из обедненного урана, которую используют американцы, является совершенно секретной, и последнее, чего они хотят, — чтобы она попала в руки россиян", - отметил Николас Драммонд, бывший офицер британской армии.Видео дня
Однако во время боевых действий танки и боевые машины часто становятся целью артиллерии и беспилотников, и в отсутствие современной брони Украине нужно придумать свои собственные решения. В ВСУ уже заявляли, что броня, которой оснащены танки Abrams, "недостаточна" при такой интенсивности атак.
Издание отмечает, что Украина изготовила защитные экраны для Abrams и для боевых машин пехоты Bradley. И, как отмечает полковник Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании, эти нововведения "очень, очень простые, но весьма эффективные".
По его словам, дополнительная защита танкам Abrams необходима, потому что "американцы сняли часть секретной брони", и сделали их "более уязвимыми для прямого огня".
Беспилотники повлияли на уязвимость танков
Решетчатая броня стала необходимой, поскольку на многих западных и российских танках, даже с более новыми улучшениями брони, защита сверху намного тоньше, чем в других местах на корпусе танка.
Как отмечает Бреттон-Гордон, Abrams был специально спроектирован и построен для борьбы с советскими танками, а не для уклонения от воздушных угроз.
"Никто не ожидал нападения сверху, поэтому они так уязвимы", - говорит он.
Он сказал, что уязвимость танков теперь изменилась, поскольку беспилотники могут атаковать напрямую или сбрасывать ручные гранаты — из-за чего российские танки взрывались, часто из-за того, что боеприпасы внутри взрывались. Западные танки, такие как американский Abrams, имеют лучшую конструкцию, чтобы предотвратить это, но у машин все еще есть уязвимости.
Танки также сталкиваются с угрозой артиллерии и противотанковых управляемых ракет, что делает боевое пространство для них еще более опасным.
Де Бреттон-Гордон также отметил, что если бы у ВСУ было больше танков Abrams и Challenger, "они бы использовали их по-другому". Но вместо этого "капельная поддержка" заставляет украинцев "сражаться, держа одну руку за спиной".
Эксперт похвалил украинцев за "большую изобретательность" в придумывании способов защиты от беспилотников на поле боя и отметил, что западные военные следят за Украиной, чтобы понять, чему они смогут научиться.
Танки Abrams в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams, которыми оснастили один батальон 47-й механизированной бригады ВСУ. Воины вели оборонительную кампанию к западу от руин Авдеевки. Отмечалось, что за несколько месяцев тяжелых боев бригада потеряла до восьми танков, в основном из-за российских беспилотников.
Как отмечали аналитики, антидроновая защита стала для военной техники на фронте обычным явлением. Танки часто оснащаются большими сварными "клетками", которые не позволяют взорвавшимся дронам вывести их из строя.