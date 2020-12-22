Ранее об этом контракте сообщил вице-премьер Уруский.

Контракт между государственным предприятием «Антонов» и Министерством обороны Украины по строительству трех самолетов Ан-178 для армии будет подписан до конца этого года.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», об этом заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев во время посещения ГП «Антонов».

«Уже сегодня я могу пообещать: контракт на три самолета Ан-178 будет подписан до конца этого года. В течение экскурсии производственными помещениями завода мы успели провести переговоры с «Укрэксимбанком» и получить заверения, что это произойдет в 2020 году. Мы сделаем для этого все возможное, а, если нужно, и невозможное. Ещё и из-за того, что этот вопрос на особом контроле президента Украины Владимира Зеленского», - цитирует Гусева его пресс-служба.

Строительство Ан-178 для ВСУ: что известно

Ранее о контракте между Министерством обороны Украины и ГП «Антонов» по строительству трех новых самолетов Ан-178 сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов. За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты», - сказал он.

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Автор: Дмитрий Шварц