Эти боеприпасы используют для артиллерии 155 миллиметров.

США включили боеприпасы Excalibur в новый пакет военной помощи для Украины. Поставляемое Вашингтоном вооружение "не ограничено" тем, что указано в соответствующем перечне.

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что управляемые артиллерийские снаряды Excalibur используют для артиллерии 155 миллиметров. В издании считают, что США поставляют Украине больше оружия, чем говорят.

Так, недавно Yahoo News предположил, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Их не было в официальном заявлении Пентагона.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 августа Президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить 775 миллионов долларов за счет бюджета минобороны США на помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление очередного пакета военной помощи. Он подчеркнул, что сделан еще один важный шаг для победы над агрессором

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для ВСУ, в который вошли боеприпасы к HIMARS, впервые – БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

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