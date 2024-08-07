Украина озвучивала публичный запрос о возможной передаче.

Армия Австралии списала последние имеющиеся в строю американские танки M1A1 Abrams, которые в теории могут быть переданы Украине, пишет Defense Express.

"В данном случае речь идет о списании именно тех машин, по которым Украина ранее озвучивала публичный запрос в Австралию о возможной передаче для ВСУ", - говорится в публикации.

По данным Минобороны Австралии, в конце июля этого года был списан последний из танков M1A1 Abrams, которые были в строю 2/14 полка легкой кавалерии и размещались на базе в Брисбене. Им на замену должны поступить танки M1A2 SEPv3.

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"На начало 2024 года в распоряжении армии Австралии было 59 танков типа M1A1 Abrams, которые уже на тот момент считались устаревшими, и по которым украинская дипломатия подала уже второй публичный запрос на возможную передачу для ВСУ. На это была также публичная реакция правительства Австралии, которая, по сути, звучала как "нет", и там приводились сразу несколько аргументов организационного характера. Первый из них - списанные танки все равно предстоит передать в США для проведения ремонта, чтобы уже потом их можно было передавать в распоряжение наших военных", - говорится в статье.

Танки Abrams в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams, которыми оснастили один батальон 47-й механизированной бригады ВСУ. Воины вели оборонительную кампанию к западу от руин Авдеевки. Отмечалось, что за несколько месяцев тяжелых боев бригада потеряла до восьми танков, в основном из-за российских беспилотников.

Позже отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг заявил, что считает "чушью" беспокойство о недостатках танков M1 Abrams, которые были переданы Украине.

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