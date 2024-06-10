Даже самые мощные танки больше не могут обходиться без защиты от дронов.

Массированные атаки беспилотников, которые нацеливаются на военную технику, стало определяющим элементом войны в Украине, и украинская и российская армии работают над тем, чтобы адаптироваться к этой растущей угрозе.

Как пишет Business Insider, во многих случаях элитная бронетехника, которая стоит миллионы, уничтожается системами стоимостью всего несколько сотен долларов. Издание отмечает. что теперь антидроновая защита стала обычным явлением. Танки часто оснащаются большими сварными "клетками", которые не позволяют взорвавшимся дронам вывести их из строя.

"Все больше людей сходятся во мнении, что эти клетки и подобные им средства защиты никуда не денутся, потому что беспилотные системы - будущее войны", - пишет BI.

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Как отметил Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, поскольку беспилотники, как и противотанковое оружие, будут все чаще и чаще появляться на войне, такая защита станет постоянной частью оборудования бронетехники.

"В будущем, - объяснил он, - вы увидите, что либо танки уже будут оснащены ими, либо будет стандартный комплект, который можно будет установить".

На фотографиях, недавно опубликованных в сети, показан танк M1A1 Abrams от США с импровизированными клетками. Как указывает BI, эти клетки были построены по бокам и сверху башни, обеспечивая танку внешнюю защиту от взрывающихся беспилотных летательных аппаратов, особенно небольших FPV-беспилотников.

"Последние фотографии свидетельствуют о том, что даже "Абрамсу", который считается лучшим танком, полученным Украиной от западных союзников, требуется дополнительная помощь для защиты от беспилотников и других противотанковых средств", - отмечает BI.

Отмечается, что ранние модели такой брони закрывали только определенные участки машины - например, верхнюю часть, а боковые и задние части оставались открытыми. Однако новая клетка украинского танка Abrams выглядит так, как будто она была разработана более целенаправленно, чтобы добавить еще один уровень защиты и потенциально повысить выживаемость экипажа.

Танки Abrams в Украине

Украинские экипажи, которые работают на поставленных США танках Abrams, рассказали о ряде недостатков бронетехники, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны. В частности, экипажи, обученные в Германии, заявили, что танки не имеют достаточной брони, которая могла бы остановить современное оружие.

Ранее эксперты рассказывали. что и украинские и российские войска пытаются разработать контрмеры для защиты танков от беспилотников, которые, по словам экспертов, становятся все более серьезной проблемой даже для быстро движущейся техники.

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