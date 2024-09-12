Речь идет о баллистических ракетах Dark Eagle, которые еще проходят испытания и не приняты на вооружение.

Берлин и Вашингтон договорились, что американские крылатые и баллистические ракеты впервые со времен Холодной войны будут размещены на территории Германии. По мнению аналитиков, Пентагон хочет разместить ракеты Dark Eagle, способные атаковать объекты глубоко на территории России, пишет Spiegel.

В достигнутом между США и Германией соглашении очень расплывчато указано, что кроме крылатых ракет "Томагавк" и ракет малой дальности SM-6 планируется разместить "гиперзвуковое оружие, которое сейчас разрабатывается". Однако такие эксперты, как Ульрих Кюн, руководитель отдела исследований контроля над вооружениями и новых технологий в Институте исследования проблем мира и политики безопасности (IFSH) Гамбургского университета, уверены: упомянутое гиперзвуковое оружие - это баллистические ракеты Dark Eagle.

Об этом оружии пока что известно очень мало. Новая гиперзвуковая система американцев состоит из ракетного двигателя (разгонного устройства) и специальной боевой части, которая отсоединяется, когда топливо в ускорителе заканчивается. При этом боеголовка остается маневренной до конца и способна уклоняться от попыток ее перехвата.

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Считается, что Dark Eagle может взлететь в экзосферу, которая начинается на высоте около 400 километров, и мчаться к своей цели со скоростью более 6000 км/ч - в пять раз быстрее звука. "Гиперзвуковая ракета может летать еще быстрее", - говорит Маркус Шиллер, ракетный эксперт и преподаватель Университета Бундесвера в Мюнхене.

"Двое авторов из уважаемого лондонского аналитического центра IISS даже считают, что американское оружие имеет радиус действия более 3000 километров. Выпущенные из Германии, эти ракеты могут достичь целей глубоко в России, включая Москву", - пишет Spiegel.

Впрочем, обнародованная газетой карта с наклеенной дальностью ракет Dark Eagle свидетельствует, что они долетят не только до Москвы, но и до Урала.

Разработка американской гиперзвуковой ракеты, очевидно, была трудоемкой: во время испытаний с Dark Eagle было несколько проблем. 28 июня этого года Министерство обороны США сообщило об успехе: сказано, что гиперзвуковая ракета взлетела с наземной станции на Гавайских островах и пролетела около 3200 километров. Планер с боеголовкой отсоединился, как было запланировано, и полетел на испытательный полигон на Маршалловых островах.

Система дорогая: в 2023 году Бюджетное управление Конгресса США оценило стоимость одной ракеты Dark Eagle в 41 миллион долларов США.

США разместят свои ракеты в Германии

Как писал УНИАН, США с 2026 года начнут размещать в Германии дальнобойное оружие с целью укрепить НАТО и обеспечить европейскую оборону. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

Россия, которая уже два с половиной года систематически обстреливает Украину дальнобойными ракетами всех типов, уже начала угрожать Германии из-за этих планов.

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