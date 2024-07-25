Снаряды для артиллерийских систем остаются чрезвычайно важным вопросом.

Украина уже получила первые снаряды, приобретенные в рамках чешской инициативы, и Прага анонсировала новые поставки. Поступление боеприпасов всегда ощутимо на поле боя, отметил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

В эфире "24 канала" он акцентировал, что как и большинство украинских бригад, Третья штурмовая также испытывает недостаток снарядов – прежде всего артиллерийских. Они не отсутствуют, но количество боеприпасов ограничено. И эта ситуация подтолкнула к новым решениям.

"Это, с другой стороны, подтолкнуло к тому, что мы ищем альтернативные способы уничтожения врага. То есть нет артиллерийских снарядов – мы будем развивать FPV-дроны. По этому пути мы идем", – пояснил майор.

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Однако альтернативные средства уничтожения вражеской силы и техники не исключают потребность в артиллерии на поле боя. Снаряды для артиллерийских систем остаются чрезвычайно важным вопросом.

"Их поступление всегда ощутимо на поле боя. Его чувствует как наша сторона, так и враг. Гораздо легче пехоте и штурмовикам, когда есть артиллерийский снаряд, гораздо труднее удерживаться врагу и соответственно проводить наступательные действия, когда у нас их достаточно для артиллерии. Обратная ситуация, когда этих снарядов нет", – подчеркнул Жорин.

Военный добавил, что расход боеприпасов сейчас немалый. Это связано с достаточно протяженной линией фронта, большим количеством бригад, высокой активностью и динамикой на разных участках.

Поэтому снаряды, которые получит Украина, к сожалению, не являются панацеей. Они позволят некоторое время более эффективно вести оборонительные или наступательные действия.

Боеприпасы для Украины

До конца 2024 года Украина получит 500 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала, отметив, что поставки боеприпасов для Сил обороны Украины будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

Ранее стало известно, что Болгария нашла избыточные боеприпасы и оборудование, которые могут войти в новый пакет военной помощи Украине. Стоит заметить, что оборонный пакет будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации – за предыдущую помощь Украине Болгария получила около 30 миллионов евро, которые направит на проекты модернизации армии.

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