Россия применила эту ракету вскоре после изменения ядерной доктрины РФ, которая снизила порог для возможного применения ядерного оружия.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник", которую представили как передовое гиперзвуковое оружие, на самом деле оказалась больше информационным шумом, чем реальной угрозой. Об этом пишет экс-консультант Пентагона Рубен Джонсон для 19FortyFive.

21 ноября 2024 года россияне нанесли удар новой модифицированной межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Это произошло вскоре после изменения ядерной доктрины РФ, которая снизила порог для возможного применения ядерного оружия. Новые положения позволяли Кремлю использовать ядерный ответ даже в случае неядерного нападения при поддержке ядерной державы.

Ракета, базирующаяся на конструкции Р-26 "Рубеж", получила медийное освещение благодаря личному заявлению Путина, который использовал этот момент для угроз Западу. Он подчеркнул, что первыми под удар могут попасть те страны, которые предоставляют Украине дальнобойное ударное оружие.

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Меньше впечатляющих характеристик, чем заявлялось

Западные аналитики быстро выразили сомнения относительно реальных возможностей "Орешника". Как отметил военный эксперт Chatham House Матье Булег: "С точки зрения психологической войны, это прекрасно работает". Он подчеркнул, что цель запуска была больше политической, чем военной - запугивание Запада из-за постоянных угроз Кремля.

Анализ обломков ракеты, который провел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, показал, что конструкция базируется на устаревшей модели. Некоторые ее компоненты датируются 2016-2017 годами, что свидетельствует об использовании старых технологий.

По оценкам экспертов, Путин традиционно использует "блестящие объекты", чтобы создать иллюзию мощи российского оружия. Как сообщило издание 19FortyFive, это еще один пример информационной манипуляции Кремля, когда за громкими заявлениями не стоит реальная военная мощь.

Несмотря на заявления Путина о серийном производстве "Орешника", к январю 2025 года о нем перестали вспоминать даже российские пропагандисты. Масштабные удары Украины по целям в Рязани и других городах не привели к повторному использованию ракеты.

Специалисты из российского оборонного сектора объясняют это просто - отсутствием необходимых ресурсов для массового производства. "Разработка даже простых проектов, не связанных с ракетами, может занимать от пяти до семи лет", - отметил бывший инженер оборонной отрасли РФ. По его словам, удар по Днепру мог быть лишь испытанием, которое не дает достаточной базы для серийного производства.

Даже если бы производство было технически возможным, России не хватает критически важных компонентов. Большинство высокотехнологичных материалов до войны импортировали из-за рубежа, а санкции ограничили доступ к ключевым электронным системам и материалам.

Кремлевский сценарий

Источники The Moscow Times сообщают, что удар "Орешника" и последующая медиа-кампания были заранее спланированными. В обсуждении участвовали представители власти, военные, спецслужбы и эксперты по коммуникациям Кремля.

"Были мозговые штурмы о том, как ответить и поставить на место американцев и англичан за то, что они позволили Зеленскому применять оружие большого действия. И как напугать Берлин и других европейцев до покорности", - рассказал один из российских чиновников.

Другие источники подтвердили, что атака была больше показательной акцией, чем реальной демонстрацией силы. "Это представление, которое было поставлено и представлено публике, состояло из нескольких этапов. Основными из них были собственно удар "Орешника", распространение кадров в соцсетях и их освещение в иностранных СМИ", - сказал еще один чиновник.

Российская ракета "Орешник" - что важно знать

Напомним, рано утром 21 ноября 2024 года российские войска ударили ракетами по городу Днепр. Сразу после атаки в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия использовала для удара межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Вечером того же дня Путин заявил, что атака была осуществлена "ракетой средней дальности с применением новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой". При этом он назвал этот удар "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

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