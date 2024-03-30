Усиление российских воздушных атак заставляет Украину использовать средства ПВО для защиты населенных пунктов, критически важной инфраструктуры и промышленных объектов в тылу, а не позиций вдоль линии фронта.

Продолжающаяся деградация системы ПВО Украины дает России преимущество на поле боя, говорится в отчете американского Института изучения войны.

"Продолжающаяся деградация системы противовоздушной обороны Украины представляет собой один из самых непосредственных путей, с помощью которых российские силы могут оказывать нелинейное оперативное воздействие", - говорится в отчете ISW.

Как отмечают эксперты, усиление российских беспилотных и ракетных ударов оказывает давление на Украину, заставляя ее уделять приоритетное внимание выделению скудных средств ПВО для защиты населенных пунктов, критически важной инфраструктуры и промышленных объектов в тылу, а не позиций вдоль линии фронта.

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Это обеспечит безопасность российских ВВС вдоль линии фронта и позволит им значительно увеличить масштабы нанесения ударов планирующими бомбами, а также проводить крупномасштабные авиационные операции против тыловых украинских городов с разрушительным эффектом, предупредили в ISW.

"Расширение авиационных операций может позволить российским войскам значительно снизить боевые возможности Украины и изолировать участки поля боя в поддержку усилий по достижению значимых в оперативном отношении успехов", - подчеркивают аналитики.

В то же время ISW заявляет, что дальнейшая помощь США в области безопасности, которая была отложена на фоне политических дебатов в Вашингтоне, может создать более широкую и стабильную систему украинской ПВО, которая лишит российские силы этих возможностей.

Последняя атака России по украине - что известно

В ночь на 29 марта российские оккупационные войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Захватчики били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях.

Наши героические защитники уничтожили 84 воздушные цели из 99. Однако в результате атаки получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Как отмечал военный эксперт Александр Коваленко, россияне смогли повысить эффективность пребывания в воздушном пространстве как ракет, так и дронов, и это является следствием нехватки средств перехвата по регионам. Кроме того, оккупанты стараются прокладывать маршруты над наименее защищенными средствами ПВО регионами, что может говорить о получении ими соответствующей разведывательной информации.

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