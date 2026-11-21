Шведская компания открыла собственный офис в Украине, чтобы дорабатывать свои дроны на месте.

Шведская компания Nordic Air Defence представила новый беспилотник-перехватчик K200, предназначенный в первую очередь для уничтожения российских реактивных ударных дронов типа "Герань-3". Как сообщает издание Defence Blog, разработка уже направляется в Украину, где её будут испытывать в условиях реальных боевых угроз.

О презентации K200 в Стокгольме компания объявила 20 ноября. По информации разработчика, беспилотник уже "направляется в Украину для испытаний и оценки". Для обеспечения тестирования Nordic Air Defence также открыла в Украине офис с постоянным персоналом. Результаты, полученные в ходе испытаний, планируется использовать для дальнейшего совершенствования системы.

K200 пришёл на смену предыдущей модели Kreuger 100XR. Новый аппарат получил более высокую скорость, хотя её максимальный показатель производитель пока не раскрывает, и более мощную боевую часть массой 500 граммов.

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Как поясняет Defence Blog, перехватчики такого типа позволяют уничтожать вражеские беспилотники без использования дорогостоящих зенитных ракет. Именно на этом делает акцент производитель, заявляя, что K200 позволяет осуществлять перехват "за незначительную часть стоимости обычных ракет противовоздушной обороны".

K200 имеет самолетоподобную конструкцию с неподвижным крылом и одним пропеллером. Для наведения используются наземные радары, оптико-электронные и инфракрасные камеры, а на заключительном этапе перехвата цель сопровождает собственная инфракрасная камера беспилотника. Если первая попытка окажется неудачной, аппарат способен самостоятельно выполнить повторный заход и снова атаковать цель.

Генеральный директор Nordic Air Defence Карл Росандер подчеркнул, что европейским странам нужны системы, способные противостоять массированным атакам.

"Защитники не могут и дальше использовать дорогие ракеты против дронов, которые стоят лишь часть их цены", – заявил он.

Новости вооружений

Как писал УНИАН, российские войска начали применять на фронте новый ударный дрон-камикадзе "КУБ-10МЕ", о появлении которого разработчики сообщали еще год назад. БПЛА оснащен оптико-электронной системой наведения, способен поражать движущиеся цели, вести видеонаблюдение и, по заявлениям разработчиков, обладает повышенной защитой от РЭБ и ПВО.

Также мы сообщали, что российская сторона проводит испытания нового ударного беспилотника "Герань-6", который может развивать скорость до 1000 км/ч и нести значительный боевой заряд. В настоящее время речь идет об этапе исследовательских испытаний, а информация об аппарате поступает от украинской разведки.

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