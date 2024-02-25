Именно такой ракетой, скорее всего, был сбит самолет А-50, пишет издание.

Украина вероятно смогла модернизировать старые советские ракеты 5В28 к зенитным комплексам С-200, что и позволило сбивать российские самолеты на значительно большем расстоянии, чем это может делать американский Patriot, пишет Forbes.

После уже второго российского самолета А-50, уничтоженного далеко от линии фронта, эксперты начали склоняться к мысли, что Украина использует системы С-200. Только эта система - из числа тех, которые теоретически может иметь Украина - способна поражать воздушные цели на расстоянии около 250 км.

Forbes отмечает, что ранее уже были зафиксированы случаи применения ракет 5В28 для ударов по оккупированной территорий и по территории России. Но о возможности стрелять ими по воздушным целям до сих пор речь не шла. Все дело в устарелости этих ракет.

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Зенитно-ракетный комплекс С-200 был создан еще в 1960-х годах для перехвата больших и относительно медленных американских бомбардировщиков. Поэтому и сама ракета 5В28 является не очень "ловкой", но мощной - боеголовка весит более 200 кг.

Украина сняла свои С-200 с эксплуатации еще в 2013 году - они тяжелые и громоздкие, их трудно транспортировать - а также из-за высокой стоимости их модернизации. Но по некоторым данным незадолго до полномасштабного вторжения России украинское правительство рассматривало возможность восстановления некоторых С-200 и модернизации их за счет установки более современной системы наведения на цель.

Forbes отмечает, что во время ударов в режиме "земля-земля" реанимированные украинские ракеты 5В28 показали хорошую точность. Поэтому, возможно, эта модернизация действительно состоялась.

"Теперь вопрос на миллиард долларов: сколько 5В28 осталось у Украины? Военно-воздушные силы Украины могли обладать сотнями - даже тысячами - ракет, когда сняли С-200 примерно в 2013 году. Но большие, наполненные химикатами ракеты не существуют вечно. Поэтому, возможно, украинцы получили свежие партии 5В28 от своих союзников, которые до сих пор эксплуатируют С-200. Поляки, возможно. Или даже болгары", - пишет Forbes.

Сбитие российского самолета А-50

Как писал УНИАН, 23 февраля над восточным побережьем Азовского моря был сбит российский самолет-разведчик А-50. Эксперты по оружию сразу отвергли возможность того, что его сбили из американского ЗРК Patriot - его дальности не хватило бы. Однако теоретически такое расстояние могли бы покрыть ракеты ЗРК С-200, который был на вооружении ВСУ до 2013 года.

Позже источники "Украинской правды" в ГУР сообщили, что российский самолет действительно уничтожили именно ракетой из комплекса С-200.

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