В Forbes считают, что единственный ЗРК, который может это сделать - старый советский С-200.

Украинские источники утверждают, что Силы обороны сбили бомбардировщик Ту-22М3 российских ВВС во время массового воздушного налета России в пятницу, хотя доказательств этому и нет.

В то же время, как пишет Forbes, Украина имеет оружие, которое может сбивать такие бомбардировщики, хотя это и будет нелегко. При этом издание подразумевает вовсе не современный ЗРК Patriot.

"Если украинцы захотят преследовать российские Ту-22 в воздухе, то в реальности есть лишь один зенитно-ракетный комплекс, который может это сделать - старый советский С-200. Но с большим усилием и не всегда".

Издание напоминает, что советская промышленность разработала С-200 в 1960-х годах для защиты городов и военных баз от американских высотных бомбардировщиков. Его ракеты V-860 и V-880 имеют длину более 9 метров и весят восемь тонн на старте. Кроме того, радары С-200 могут обнаруживать цель за сотни километров.

В роли системы противовоздушной обороны С-200 не должна иметь проблем с поражением целей на высоте до 40 километров и на расстоянии до 300 километров. "В идеальных условиях его ракеты могут действовать на расстоянии 250 километров. Это на 150 километров дальше, чем лучшие украинские ракеты класса "земля-воздух" американского производства Patriot PAC-2", - отмечают в Forbes.

Издание напоминает, что Украина унаследовала батареи С-200 от Советского Союза в 1991 году. Сколько именно C-200 и ракет к ним Украина может располагать сегодня - неясно.

При этом украинские ВВС эксплуатировали эту систему примерно до 2013 года, а с февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения начали наносить удары с С-200 по российским целям на земле, расположенных на расстоянии более 300 км, вероятно, после модификации ракет с помощью дополнительного оборудования для наведения.

"Мы не видели никаких четких доказательств того, что украинцы разворачивают свои C-200 в их первоначальной роли "земля-воздух". Но это не значит, что они не могут этого сделать - или уже не сделали", - отмечают в Forbes, добавляя, что на складах в Украине могут храниться сотни старых ракет V-860/880, а в арсеналах бывших союзников Киева по Варшавскому договору - еще сотни.

"Большие, неповоротливые российские бомбардировщики, летающие на большой высоте, были бы идеальными целями для украинских С-200, если бы россияне подлетели достаточно близко к украинской границе, чтобы оказаться в пределах дальности действия C-200", - отмечает издание.

Проблема однако заключается в том, что все российские бомбардировщики стреляют крылатыми ракетами, которые могут лететь намного дальше, чем 320 километров. Так, собственная стандартная ракета Ту-22М3, Х-22/32, имеет дальность полета более 800 километров.

"Батарея С-200 должна быть далеко впереди города-мишени Ту-22М3 - на расстоянии сотен километров - для того, чтобы произвести точный выстрел по бомбардировщику", - подчеркивают эксперты.

Могла ли Украина сбить Ту-22М3 с ЗРК Patriot

Ранее военные аналитики ответили на вопрос, могли ли ВСУ 29 декабря из ЗРК Patriot сбить российский бомбардировщик Ту-22М3, который выпускал ракеты с территории РФ.

Они отметили, что пусковой рубеж Ту-22М3 все же мог попасть в 160 км действия этого ЗРК. В то же время они подчеркивают, что для гарантированного поражения необходимо подтянуть Patriot еще ближе и поставить чуть ли не на границе.

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