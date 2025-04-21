Он отметил, что основная часть российских модернизированных военно-транспортных самолетов использует некоторые западные компоненты.

Из-за нехватки западных компонентов объемы производства военных самолетов в РФ уменьшаются ежегодно. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, военная авиация РФ менее зависима от западных комплектующих, чем гражданская.

"Однако большая часть современных российских самолетов, а это и Су-30, и Су-35, и Су-34, и даже Су-57, имеют острую зависимость от западных компонентов. То есть речь идет о микропроцессорах, чипах, чипах памяти, некоторых технологиях навигации, ведь российская система ГЛОНАСС так же построена на западных технологиях. Конечно, санкции, которые сегодня действуют против РФ, существенно ограничивают возможности страны-агрессора как по выпуску новых самолетов, так и по их ремонту и поддержке эксплуатации", - сказал он в эфире "Еспресо".

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Долинце утверждает, что в условиях санкций за 2023 год Россия смогла выпустить только 28 самолетов из запланированных 55 - речь идет о Су-35, Су-34, Су-30. Таким образом, Су-57 планировалось выпустить 7 единиц, а изготовлено 4, и больше всего недовыполнение плана было по Су-34, потому что россияне должны были изготовить 12 единиц, а по факту - 6. По его словам, это все напрямую связано с теми санкциями, которые применены против РФ.

"Если говорить о выпуске российских самолетов в 2024 году, то объемы были еще меньше 2023 года. Известно, что было выпущено чуть более 10 единиц, хотя по планам должны были бы получить от 40 до 50 новых самолетов. Видим, что санкции влияют на способности России по восстановлению военной авиации", - заявил эксперт.

Он рассказал, что основная часть российских модернизированных военно-транспортных самолетов также использует некоторые западные компоненты.

"Соответственно, для РФ снятие санкций является критически важным, чтобы получать компоненты к своим самолетам, а также для перевооружения и восстановления производственной базы: станки, расходные материалы, элементы и инструменты к оборудованию, которые Россия на сегодня не может получать", - добавил Долинце.

Новости о росавиации

Россия планирует увеличить свой флот истребителей пятого поколения Су-57 Felon, но есть сомнения относительно того, способен ли российский самолет бросить серьезный вызов мощному превосходству НАТО в воздухе. Такое мнение высказал президент центра военной модернизации Warrior Maven, экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн.

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