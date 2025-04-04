Игорь Романенко говорит, что санкции влияют очень существенно на возможности россиян производить серьезную технику.

Со строительством самолетов у РФ серьезные проблемы из-за санкций. В частности, выпускать качественные борта стратегической авиации они совсем не могут, а самолеты других видов если и выпускают, то лишь единицы, заявил генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010) Игорь Романенко в эфире "Эспрессо".

Он прокомментировал недавнее сообщение российских информационных ресурсов о передаче Минобороны РФ якобы партии новых истребителей Су-35С.

"Несмотря на то, что российская пропаганда поднимает это, словно большое достижение, они производят и передают единицами (самолеты - УНИАН). То есть речь о 3, 5, 4 разных самолетов. Но таких как например стратегическая авиация - что Ту-160, что Ту-22М3 вообще, в лучшем случае для них, это могут ремонтировать, а производить, добавлять вообще не могут", - отметил Романенко.

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Он заверил, что санкции сейчас влияют очень существенно на оборонное производство страны-агрессора, и в том числе на авиационную отрасль россиян.

Романенко также напомнил, что качество российских самолетов еще и до санкций было сомнительным. В частности, Индия отказалась от партии российских Су-30, потому что машины не соответствовали заявленным характеристикам.

"И сейчас россияне еле-еле продали их Эфиопии. То есть там вопрос был, чтобы продать хоть как-нибудь. Так что мы не ведемся на российскую пропаганду. С этим (изготовлением самолетов - УНИАН) у них есть серьезные проблемы, мягко говоря", - резюмировал Романенко.

Российские самолеты - другие новости

Как сообщал УНИАН, 31 марта "Ростех" опубликовал сообщение, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам РФ истребители Су-35С. О количестве переданных бортов не указывали, но если судить по видео и официальным сообщениям, можно предположить, что речь идет по крайней мере о двух боевых самолетах.

Такой самолет является типичным российским многоцелевым истребителем поколения 4+. Это глубоко модернизированный вариант советского Су-27.

Буквально вчера в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. С таких самолетов россияне запускают сверхзвуковые ракеты Х22. Катастрофа произошла вчера в Иркутской области. Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что это произошло из-за технической неисправности самолета.

По его словам, это очень неудачный советский самолет, поскольку его члены экипажа часто погибают или остаются инвалидами в случае технических проблем. Эти самолеты "держатся на плаву" за счет запчастей из узлов, агрегатов других бортов, которые уже отработали.

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