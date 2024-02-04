Если украинской армии придется покидать Авдеевку, то это будет исключительно из-за недостатка боеприпасов, считает эксперт.

Ветеран российско-украинской войны Дикий Евгений рассказал, что ситуация с боеприпасами в Вооруженных силах Украины сейчас крайне напряженная.

"Насчет боеприпасов - ситуация сейчас крайне напряженная. 2000 снарядов на один день войны - это очень мало. Что это в реальности значит? На пике нашего наступления, летом 2023 года, мы себе позволяли по 7-8 тысяч снарядов в день", - отметил он в интервью "24 каналу". Эксперт подчеркнул, что объемы применения снарядов украинской армией всегда были намного меньше, чем у наших врагов.

"Как воюют наши враги? Вот у них сейчас 10 тысяч снарядов в сутки, то есть в пять раз больше, чем у нас. Они буквально кричат и плачут о снарядном голоде. Они так не привыкли. Они считают, что у них "минималка" - это 20 тысяч снарядов в сутки", - сказал он.

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По словам Дикого, когда в начале войны россияне считали, что они быстро одержат победу и можно не экономить, то тогда во время боев на Донбассе в 2023 году они использовали 60 тысяч снарядов в сутки.

"Сегодня у них 10 тысяч снарядов в сутки, они, бедные, плачутся. Однако это все равно 5 снарядов на один наш. Для сравнения: если мы берем снаряды у наших союзников, то годовая норма армии Франции - это 7 тысяч снарядов в год. А у нас это было выпущено за день. Разница между планами европейцев насчет этой войны и реалиями этой войны - разница в 365 раз", - подчеркнул ветеран.

Он отметил, что если украинской армии скоро придется покидать Авдеевку, то это будет исключительно из-за "снарядного голода". "Речь идет не о том, что кто-то из командования что-то не досмотрел, и в Авдеевку не завезли снаряды. Нет, к сожалению, ситуация совсем другая. В Украину не завезли снаряды. И это как раз то, на что мы с вами не влияем, потому что это все решается в Конгрессе США", - пояснил Дикий.

Война в Украине продолжается - новости, которые стоит знать сегодня

Как писали СМИ, Украина пытается компенсировать нехватку боеприпасов и недополучение военной помощи от США за счет создания миллионной армии FPV-дронов на мощностях маленьких предприятий, рассредоточенных по всей стране.

В СМИ отмечали, что потребуются годы и миллиарды долларов, прежде чем Киев сможет производить артиллерийские и ракетные системы, необходимые ему в больших масштабах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в письме к своим коллегам из ЕС, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Чиновник подчеркивал, что нашему государству нужно 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

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