Решение одной из проблем полностью в руках украинцев, отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и на фронте в нашем государстве есть очень серьезные проблемы.

Одна из проблем - недостаточное количество людей в рядах наших защитников, а вторая - острый снарядный голод, поделился мнением бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран войны украинцев против РФ Евгений Дикий в эфире "Эспрессо". "...Есть две очень серьезные проблемы и одна из них полностью в наших с вами руках, вторая, к сожалению, вовсе нет. Но проблема, что в наших руках, это нехватка личного состава, он чем дальше, тем более сказывается, а тем временем с мобилизацией мы все тянем и затягиваем. А вот вторая проблема - это снарядный голод, он сейчас очень уж острый", - заявил эксперт.

По словам ветерана, если несколько месяцев назад ключевой задачей было вовремя выявить координаты цели, передать их артиллерии, чтобы эта цель не успела скрыться, то сейчас ситуация совсем другая. "...собираются данные по целям, и приходится принимать трудные решения - определять на эту цель мы снаряды тратим, а на вот эту пока, к сожалению, не можем себе позволить. Это полностью "привет Конгрессу США", "привет Трампу (экс-президент Штатов, кандидат в лидеры американцев от Республиканской партии, - Ред.) и трампистам", - считает бывший командир.

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В конце 2023 года президент Владимир Зеленский говорил, что военные попросили дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч украинцев. Президент отмечал, что свежие силы необходимы, в частности, для того, чтобы заменить воинов, которые уже очень долго находятся на передовой. Усиление мобилизации в Украине еще не произошло.

Кроме того, "застопорилась" помощь Украине со стороны США, поскольку накануне выборов президента Штатов обострились политические разногласия между демократами и республиканцами.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что крайний срок одобрения американцами помощи Киеву, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на фронте, - это конец января.

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