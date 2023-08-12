Сообщается, что старые советские бомбардировщики оборудовали новейшими крылатыми ракетами в конце весны 2023 года.

Воздушные силы ВСУ обладают целой бомбардировочной эскадрильей (12 – 14 самолетов) модернизированных Су-24М и Су-24МР, которые могут запускать крылатые ракеты Storm Shadow, пишет "ВВС Украина".

Отмечается, что эти самолеты будут главной воздушной угрозой для российских войск в Украине, пока ВСУ не получат американские истребители F-16.

По данным издания, старые советские бомбардировщики Су-24М оборудовали новейшими англо-французскими крылатыми ракетами в конце весны 2023 года.

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Именно потому РФ периодически пытается атаковать авиабазу в Староконстантинове, чтобы уничтожить модернизированные самолеты, наносящие наиболее болезненные удары по россиянам. Российские войска пытаются нивелировать угрозу этих ракет.

Истребители F-16 для Украины - актуальные новости

Как писал УНИАН, координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты открыты для обучения украинских пилотов работе с истребителями F-16 на своей территории:

"Белый дом в пятницу заявил, что открыт для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Соединенных Штатах, если будет достигнута возможность такого обучения в Европе".

До этого в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, президент США Джо Байден "дал зеленый свет" тому, чтобы сделать это возможным.

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