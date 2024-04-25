По словам Писториуса, "лишнее" оружие начало заполнять склады.

Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно на фронте, поэтому часть изготовленного накапливается на складах. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует немецкое издание N-TV.

По словам министра, с увеличением расходов на вооружение и переводом экономики на военные рельсы "значительная часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады".

При этом Писториус не уточнил, о каком именно оружии идет речь. Не сказал он также, на чем основывается его заявление - на данных разведки, или исключительно на реляциях российской пропаганды.

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В то же время Писториус предостерегает от наивных надежд, что Россия якобы не планирует расширять свою агрессию.

"Сейчас вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что, в случае сомнения, у него есть планы или что-то может быть", - сказал Писториус.

Производство оружия в России

Как писал УНИАН, ранее военные аналитики неоднократно опровергали заявления российской пропаганды о взрывных темпах роста военного производства в РФ. Как объяснял в частности Александр Коваленко, например, танков Россия почти не производит, а декларирует как новые те танки, которые были сняты с хранения.

При этом для западных СМИ и, вероятно, для по крайней мере части западных политиков характерна безоговорочная вера российским данным о военном производстве в РФ. Например, некоторые западные аналитики полностью полагаются на заявления главы российской оборонной корпорации "Ростех", даже не пытаясь поставить их под сомнение.

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