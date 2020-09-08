Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлечены подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

В Измаиле, Одесской области, начались совместные учения Военно-морских сил Украины и Военно-морских сил Румынии Riverine 2020, которые проводятся уже третий год подряд.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекаются и подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии. Руководство учений ставит целью максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Во время учебы все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО ", - сообщили в Минобороны.

Особенностью учений в этом году станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках обучения впервые.

"Стоит отметить, что в последние годы из-за активных наводнений и изменения уровня воды в Дунае на различных участках этой реки находили взрывоопасные предметы еще времен Первой и Второй мировых войн. Поэтому было принято решение привлечь к работе тральные группы", - добавили в министерстве.

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Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдения за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное. Будут интенсивно тренироваться по организации связи и взаимодействовать с самолетами и вертолетами морской авиации ВМС Украины. Также участники учений проведут поисковую операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийному надводному объекту, терпящему бедствие.

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Автор: Инна Андалицкая