Введение МВД Единого реестра оружия несет ряд рисков для граждан Украины. Совершенно очевидно, что введение Единого реестра до введения закона об оружии - это полный абсурд. Однако МВД недаром ставит телегу впереди кобылы. Ведь таким образом они достигают главной цели - откладывают на неопределенное время принятие ненавистного для них адекватного закона об оружии, отсутствие которого в воюющей стране просто недопустимо. Любое затягивание этого процесса лично я воспринимаю как преступление.

Уже неоднократно были сообщения, что на оккупированных территориях коллаборанты из числа работников МВД сливали оккупантам информацию о владельцах оружия

Замечу, что происходит это при молчаливом согласии народных депутатов Украины, которые уже давно должны были бы создать временную следственную комиссию, чтобы расследовать деятельность разрешительной системы Министерства внутренних дел (которую в свое время разгонял начальник полиции, а теперь уже министр Клименко). Но это именно та ситуация, когда "хвост крутит собакой".

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Однако это не единственная опасность, которую создают такие действия МВД на бездействие народных депутатов.

Специалисты оружейной отрасли неоднократно предупреждали, что надо разнести полномочия по реестру между различными ведомствами – Минюстом, или Минцифры, чтобы минимизировать риски продолжения коррупционных схем. Но бесполезно. МВД разрешить монополизировать реестр.

Дело в том, что если бы держателем реестра был бы Минюст, или Минцифры, как это предлагала Украинская ассоциация владельцев оружия, то в процессе переноса существующих данных в реестр состоялся бы фактический аудит этой информации. И сразу повылазило бы все то, что разрешительная система МВД натворила в течение почти 30 лет своей безрегистрированной деятельности. В частности, информация о массовой выдаче за взятки разрешений на травматическое оружие. Получив монополию на реестр, МВД может теперь не только скрыть эти факты, но и бесконтрольно делать с данными в реестре все, что угодно. Таким образом, они просто пытаются "почистить хвосты" с этими травмами и наградным оружием, которое есть у всех видов Кивы и даже у криминальных авторитетов (видео об этом можно посмотреть на ютуб-канале).

Еще один момент: МВД имеет негативный опыт управления и хранения персональных данных. Уже неоднократно были сообщения, что на оккупированных территориях коллаборанты из числа работников МВД сливали оккупантам информацию о владельцах оружия. А потом вместе с рашистами приходили ее "изымать", подвергая людей смертельной опасности.

Кроме того, процесс разработки реестра происходил скрытно от специалистов ИТ-отрасли и общества. Тендер не просто не был проведен, никто даже не видел требований к формированию этого реестра, технического задания для разработчиков, а главное – требований к сохранности персональных данных. Таким образом, никто не может гарантировать нам надлежащее сохранение этой информации. Тем более МВД, у которого нет доверия у общества. Так что риск попадания чувствительной информации о владельцах оружия в руки врага - чрезвычайно высок. И, по-моему, это лишь вопрос времени.

Итак, когда вы услышите победные реляции со стороны МВД, знайте, ничего не изменилось к лучшему. Просто они тихой сапой продолжают делать свое дело, пытаясь удержать контроль и денежные потоки. Но так будет не всегда. Рано или поздно все причастные понесут ответственность. По крайней мере политическую.

Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия"