На авиабазе оставили минимальное количество авиации, часть самолетов в разобранном виде.

На российском аэродроме "Энгельс-2", который дважды атаковали неизвестные дроны, появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов.

Как сообщают "Схемы", об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 7 января. В частности, спутники зафиксировали, что россияне убрали несколько боеспособных бомбардировщиков. Всего их осталось шесть: четыре Ту-95 и два Ту-160.

По сравнению со снимками за 6 декабря 2022-го, таких бортов было около двух десятков. Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 Россия активно задействует для запусков ракет по Украине в полномасштабной войне.

Видео дня

По состоянию на 7 января на аэродроме также стоит полуразобранная Ту-95, транспортный самолет модели ИЛ-76 или ИЛ-78 и пассажирский самолет Ту-154.

Взрывы на авиабазах РФ

В начале декабря прошлого года на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях прогремели взрывы.

6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, спровоцировав масштабное возгорание. В России обвинили в атаке Украину.

Позже в "Энгельсе" командование выстроило военнослужащих в надпись "Смерть нацистам".

Уже в конце месяца на аэродроме снова раздались взрывы. В Минобороны России сообщили о гибели трех военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия начала хоронить свои бомбардировщики.

Вас также могут заинтересовать новости: