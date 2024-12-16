По словам эксперта, если на наших ракетах будет цифровая карта, значит мы сможем тоже высокоточно наносить удары.

Для того, чтобы создать украинский аналог TAURUS, необходимо иметь цифровые карты местности, которые позволят программировать удары.

Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко в эфире "Суспільного".

"TAURUS повысит возможности. Сейчас мы используем один тип западных ракет, фактически SCALP и Storm Shadow - это одна и та же ракета с другими боевыми частями. Поставки этих ракет ограничены. Не могут союзники и изготавливать и передавать нам эти ракеты в достаточном количестве. Если мы получим новый тип ракет, значит на треть вырастут наши ударные возможности", - сказал он.

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По словам Романенко, боевая часть TAURUS способна пробивать до шести метров бетона и взрываться.

Кроме того эксперт объяснил, можно ли в Украине создать собственный аналог TAURUS.

"Во-первых, нужно иметь цифровые карты местности для того, чтобы программировать удары нашими ракетами. Я не уверен, что у нас есть к ним доступ, и что союзники дадут нам такой доступ, поскольку сами они в основном делают запросы к США, которые имеют такие карты. То есть цифровую карту мира, высокоточную карту, где любая часть местности оцифрована и может быть введена в ракету для того, чтобы она сориентировалась относительно местонахождения, или на правильном маршруте, даже в условиях самых сложных радиопомех. Если на наших ракетах такая система будет, значит мы сможем тоже высокоточно наносить удары", - подчеркнул Романенко.

Кроме того, по его словам, на наших ракетах должна быть система донаведения на конечном этапе.

Передадут ли ракеты TAURUS Украине

Как сообщал УНИАН, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в своей предвыборной программе прописала запрет на передачу Украине дальнобойных ракет TAURUS.

В DW считают, что таким образом социал-демократы поддерживают позицию нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца по этому вопросу.

В то же время в СДПГ поддерживают будущее размещение американских дальнобойных ракет на территории Германии, политику доведения расходов на оборону до не менее двух процентов ВВП.

Среди других пунктов плана - введение налога для "сверхбогатых" - чье состояние оценивается от 100 миллионов евро и выше - с одновременным ослаблением налогового давления на 95 процентов граждан и предприятия, а также планируют ввести ограничение скорости на автобанах до максимум 130 километров в час и довести тариф минимальной заработной платы до 15 евро в час.

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