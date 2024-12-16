Шольц неоднократно заявлял, что не будет передавать Украине эти ракеты.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в своей предвыборной программе прописала запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет DW со ссылкой на агентство dpa.

"Таким образом социал-демократы поддерживают позицию нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца по этому вопросу", - говорится в статье.

В то же время в СДПГ поддерживают будущее размещение американских дальнобойных ракет на территории Германии и политику доведения расходов на оборону до не менее двух процентов ВВП.

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Среди других пунктов плана - введение налога для "сверхбогатых" - чье состояние оценивается от 100 миллионов евро и выше - с одновременным ослаблением налогового давления на 95 процентов граждан и предприятия, а также планируют ввести ограничение скорости на автобанах до максимум 130 километров в час и довести тариф минимальной заработной платы до 15 евро в час.

В то же время, пишет DW, у партии Шольца немного шансов сформировать следующее правительство Германии. Последние опросы показывают, что за СДПГ готовы отдать свой голос 17% респондентов, что значительно меньше по сравнению с электоральной поддержкой их конкурентов - консервативного блока ХДС/ХСС, который имеет 31% поддержки в опросах.

Позиция Шольца относительно войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к мирному решению войны в Украине, где "должен установиться мир, который положит конец убийствам". В то же время он снова повторил, что не передаст ВСУ ракеты Taurus.

"Четко заявляю: я этого делать не буду", - сказал он.

В то же время его конкурент на выборах, лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что даст такое разрешение, если станет канцлером. Однако при этом он уточнил, что решение о поставках будет принимать только после консультации с США и европейскими союзниками.

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