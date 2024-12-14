Немецкий канцлер считает Украину не марионеточнім государством без собственной обороноспособности.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к мирному решению войны в Украине, где "должен установиться мир, который положит конец убийствам".

"Украина - это не марионеточное государство без собственной обороноспособности, а страна, которая решила идти в Европу, у которой сильная демократия и очень сильная армия, оснащенная западным оружием. Украина выживет, она будет сильной - и должен установиться мир, который положит конец убийствам", - сказал канцлер.

При этом, как отмечает BILD, Шольц снова повторил, что не готов к передаче ВСУ ракет большой дальности Taurus.

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"Было бы неправильно сказать, что мы хотим, чтобы наше оружие било глубоко во внутренние районы [России]. Поэтому четко заявляю: я этого делать не буду. Сейчас мы должны гарантировать, что суверенитет Украины останется в безопасности и что убийства в какой-то момент прекратятся", - заявил канцлер.

Шольц и его заявления о войне в Украине

В конце ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что граждане его страны не поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц заявил, что Германия под его руководством "стала самым большим сторонником Украины" и поддерживает стремление Украины защитить себя. В то же время, заявил он, некоторые вещи остаются под запретом, например, поставка Taurus, и последующее использование их для ударов вглубь России.

Taurus для Украины

Германия не будет передавать ВСУ ракеты, поскольку применение этого оружия потребует прямого привлечения немецких военных. Кроме того, Шольц боится, что Киев решит нанести удары по Москве и втянуть Германию в войну.

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