Она прекрасно подходит для ударов по российским складам боеприпасов и топливным базам.

Украинская крылатая ракета "Пекло", вероятно, сможет наносить удары по российским объектам на расстоянии 500-600 километров. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко в эфире Общественного.

"На некоторую глубину она действительно может работать. И поскольку на этой ракете установлен реактивный двигатель, разумеется, ракета не может быть без реактивного двигателя, это позволит ей проходить дистанцию на большой скорости в зону поражения российской ПВО. Во-вторых, если она действительно в комплектации ракеты сделана, то она должна иметь донаводку на конечном этапе и точно выходить на цель, имея не только инерционную и спутниковую систему навигации, а еще и дополнительную систему навигации типа Tercom, которая ориентируется на цифровую карту местности, и ей нельзя поставить помеху", - сказал эксперт.

По его словам, если Украине действительно удалось наладить массовое производство таких ракет, то они смогут наносить удары на расстоянии 500-600 км по "серьезным российским объектам".

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"Единственное, что не объявляли, какая боевая часть этой ракеты. Скорее всего, она гораздо меньше, чем у Storm Shadow / SCALP или TAURUS. Там боевая часть 450 кг. По внешнему виду можно сказать, что там (у нашей ракеты) не более 250-300 кг", - рассказал Романенко.

Однако, как пояснил он, для ударов по российским объектам типа складов боеприпасов и топливных баз это прекрасное оружие.

"Также для уничтожения понтонных переправ, для ударов по складам боеприпасов на аэродромах. Это будет прекрасное оружие, которое повысит наши ударные возможности", - добавил эксперт.

Украинская ракета "Пекло"

Как сообщал УНИАН, "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники написала, что в Украине началось серийное производство новой украинской крылатой ракеты "Пекло" - на сегодня компания-производитель изготовила около 100 единиц. "За последние три месяца разработчик изготовил около 100 ракет и сейчас наращивает способности производства", - написало издание.

Разработчик отметил, что "Пекло" на 70% состоит из отечественных компонентов, которые производят государственные и частные компании. Ракета может использовать различные двигатели, что делает производство более гибким.

Ракета получила как минимум два способа наведения - инерциальное и GPS. Размер боевой части "Пекла" сопоставим с размером БЧ обычного дальнобойного дрона (ориентировочно 50 кг).

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