Ранее сообщалось, что дальность полета нового боеприпаса составляет более 700 километров.

Новое украинское оружие - ракета-дрон "Пекло" - можно будет использовать для ударов в том числе и по Москве.

"До Москвы это "Пекло" долетит. Если этого "Пекла" будет много, то и в Москве будет горячо. Посмотрим, каким образом он будет использоваться", - заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его мнению, "Пекло" больше похож на крылатую ракету, но с уменьшенными характеристиками.

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"Были в открытых источниках уже сообщения об ориентировочных тактико-технических данных: где-то до 700 километров дальность, и боевая часть весом более 50 килограммов. Очень тяжелый артиллерийский боеприпас, достаточно разрушительный. Плюс где-то приблизительная скорость до 700 километров в час", - отметил Попович.

Он считает, что запускать "Пекло" будут не с самолетов:

"Я думаю, что будет использоваться какая-то пусковая установка с земли".

Ракета-дрон "Пекло" - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 6 декабря украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин сообщил, что ракету-дрон "Пекло" создали с нуля в рекордные сроки - в течение года.

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