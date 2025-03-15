Крылатая ракета "Нептун" уже неоднократно использовалась нашими войсками для ударов.

О том факте, что Украина работает над "длинным "Нептуном" с дальностью в 1000 км стало известно в конце 2023 года. Тогда заместитель главы оборонного ведомства Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что идет работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун". Тогда же она и получила неофициальное обозначение "длинного "Нептуна", напомнили в Defense Express.

Кроме того, упоминается, что в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал о пересечении отметки "первых ста единиц" соответствующего ракетного вооружения.

Летом того же года была обнародована информация о том, что Силы обороны Украины уже используют для ударов модифицированный "Нептун" с дальностью в 400 км и с боевой частью в 350 кг, добавили в издании.

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"В общем крылатая ракета "Нептун" уже неоднократно использовалась нашими войсками для ударов по ра***там и непосредственно по объектам на территории РФ", - отметили в Defense Express.

При этом в публикации напомнили о применении КР "Нептун" по наземным целям РФ в 2024 году по базе хранения ударных дронов типа "Шахед" возле аэродрома "Эйск" и по базе хранения техники российского оккупационного войска вблизи Курска.

Ракета "длинный" "Нептун" - актуальное

Напомним, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая украинская ракета "длинный "Нептун" прошла испытание и успешное боевое применение:

"Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности".

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