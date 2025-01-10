До удара ракетой украинские бойцы перенасытили российскую ПВО дронами, отметил Катков.

Дешевые украинские дроны создали "окно" для ракеты "Нептун", которой удалось успешно поразить склад с боеприпасами и разведывательными дрононами вблизи села Чалтырь в Ростовской области. Об этом рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, передает "Еспресо".

"Была классическая операция под названием "перенасытить российскую ПВО", чтобы она отстрелялась по довольно дешевым дронам. И потом в такое созданное "окно" уже должен был залететь "Нептун" и поразить объекты, расположенные в пригороде Ростова-на-Дону, который является важным и промышленным, и логистическим, и военным центром", - заявил он.

Катков акцентировал, что наверняка в этой зоне должны быть мощные средства российской противовоздушной обороны, а "Нептун" должен был преодолеть несколько слоев ПВО - прифронтовую, тыловую и непосредственно возле объекта.

"Несмотря на это все "Нептун" выполнил свою задачу - военный объект РФ был поражен", - акцентировал эксперт.

Удар по Ростовской области - что сообщалось

Напомним, как сообщил УНИАН источник в СБУ, в ночь на 10 января украинские дроны и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области России.

В спецслужбе назвали этот склад "сверхважной целью", ведь эти разведывательные дроны корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта.

"Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во вражеском тылу будет продолжаться", - сообщил источник.

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